Şişecam, Hindistan'a düz cam ürünlerini tanıttı
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Şişecam, Hindistan'a düz cam ürünlerini tanıttı

21.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:15
Şişecam, Hindistan'a düz cam ürünlerini tanıttı

Şişecam, Architect and Interiors India'nın düzenlediği "Mimariyi Kutlamak: Geçmişi, Mirası ve Geleceği" webinarında düzcam ürünlerini anlattı.

Şişecam, Architect and Interiors India'nın düzenlediği "Mimariyi Kutlamak: Geçmişi, Mirası ve Geleceği" webinarında düzcam ürünlerini anlattı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre şirket, "Dünya Mimarlık Haftası" kapsamında Architect and Interiors India'nın düzenlediği "Mimariyi Kutlamak: Geçmişi, Mirası ve Geleceği" webinarına katıldı.

Şirket bu çerçevede bu yıl altıncısı düzenlenen seminerin "Yeni Bir Dünya için Tasarım" başlıklı oturumun sponsoru oldu.

Mimarların, tasarımcıların ve yapı sektörünün önde gelen temsilcilerin katıldığı webinarda "tasarımın geleceği", "teknolojik gelişmeler" ve "Hindistan'da mimarlığın geleceği" başlıkları ele alındı.

"Yeni Bir Dünya için Tasarım" başlıklı seminerde Şişecam seminer kapsamında mimarlık için yarattığı değer ve referans projelerini sundu.

Şişecam'dan webinara konuşmacı olarak Mimari Camlar Ürün Müdürü Esra Aydınoğlu katıldı.

Webinarda, Hindistan'ın önde gelen mimarları tarafından "Gelenek ve bağlamı geliştirme ile dengelemek", "Meslek bugün bir dönüm noktasında mı duruyor? "Sorumlu, kalıcı ve sürdürülebilir bir miras yaratmanın en iyi yolu nedir?", "Tasarımın geleceğini etkileyen teknolojik gelişmeleri, artan farkındalık düzeylerini ve değişen algıları nasıl görüyorsunuz?", "Önümüzdeki 10 yıl Hindistan'da mimarlığın nerede olacağını düşünüyorsunuz? " gibi başlıklar ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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