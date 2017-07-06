Şişecam Düzcam İtalya'nın AB Milletvekilini Ağırladı

Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Düzcam, İtalya'daki üretim tesislerinde Avrupa Birliği (AB) milletvekili Isabella de Monte'yi ağırladı.



Şişecam Düzcam açıklamasına göre ziyarete, Şişecam Düzcam'ın da üyesi olduğu Avrupa düzcam üreticileri birliği Glass for Europe Genel Sekreteri Bertrand Cazes de katıldı.



Ziyaret kapsamında milletvekillerine Şişecam'ın İtalya yatırımının büyüklüğü, çalışan işçi sayıları ve bölge ekonomisine olan katkıları aktarıldı. Gezi sırasında kaplamalı camların enerji tasarrufuna, İtalya ve Avrupa Birliği ekonomisine, bireylerin bütçesine sağlayacağı katkının büyüklüğüne de dikkat çekildi.



Fabrika gezisi esnasında float üretimine yoğun ilgi gösteren Avrupa Birliği milletvekili Isabella de Monte, lamine cam hattı ziyareti esnasında akustik lamine camlarının gürültü kontrol performanslarını Şişecam Düzcam'ın yeni mobil uygulamasıyla test etti.



Ziyaret sırasında Glass for Europe birliği yetkilileri tarafından yapılan sunumda ise Avrupa konut stokunun yenilenmesinde kaplamalı cam kullanımının önünü açacak yasal düzenlemeler ve tüketici bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerle ilgili milletvekilinden destek istendi.