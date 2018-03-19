Şişecam Düzcam "Avrasya Cam Fuarı"Nda

Şişecam Düzcam, ileri teknolojiyle üretilen yeni ürünlerini Avrasya Cam Fuarı'nda tanıttı

Şişecam açıklamasına göre, Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Düzcam, 7-10 Mart tarihleri Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Avrasya'nın en önemli cam endüstrisi fuarı olan Avrasya Cam 2018 Fuarı'ndaki yerini aldı.

Fuarda, 156 metrekarelik özel dekorasyonlu standında ileri teknoloji ürünlerini sergileyen Şişecam Düzcam, ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarındaki uzmanlığını bir kez daha gözler önüne sererken fuar ziyaretçilerine enerji tasarrufu, emniyet ve güvenlik, gürültü kontrolü sağlayan ve dekorasyon kullanımına yönelik en yeni ürünleri hakkında bilgiler verdi.

Şişecam Düzcam fuarda, mimari cam pazarına yönelik geliştirdiği, etkin ısı yalıtımı ve güneş kontrolü sağlayan yüksek performanslı dört yeni temperlenebilir Solar Low-E ürününü sergiledi.

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip çift gümüşlü "Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 70/37" adlı ürün, nötral görünümün ve düşük yansıtmanın ön plana çıktığı konut, rezidans, villa ve mağaza vitrin camlarında tercih edilebiliyor.

Yüzde 50 ışık geçirgenliğine sahip çift gümüşlü Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 50/27" de içeriden bakıldığında şeffaflığın ön planda olduğu ama cephede mavi renk etkisinin olması istenen ofis, hastane ve otel projelerine çözümler sunuyor.

Nötral 50/27 ile aynı özelliklere sahip olan "Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 51/28" ise dışarıdan bakıldığında cephede yeşil renk etkisi yaratıyor.

Renksiz cam üzerine yapılan kaplama ile renklendirilen "Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Derin Mavi 40/28", kontrollü gün ışığı ve daha etkin güneş kontrolünün ön plana çıktığı sıcak iklim bölgeleri ve çatı ışıklıklarında tercih ediliyor.

Açıklamada, şirketin tüketici markası Isıcam'ın yeni maskotu Isıcık'ın da ilk defa bir fuarda ziyaretçilerle buluşarak Isıcam Sistemleri'nin yüksek performanslı ürünlerini tanıttığı, tüketicilerin ihtiyacına uygun doğru Isıcam ürününü seçmesine yardımcı olduğu bildirildi.