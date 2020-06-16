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Şişecam'dan dijital hazine yönetiminde yeni sistem

Türkiye'de blockchain teknolojisiyle dış ticaret işlemi gerçekleştiren ilk şirketlerden olan Şişecam, "Uçtan Uca Dijital Hazine Yönetimi" hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği ilklere bir yenisini daha ekledi ve ödemeler için Dijital Dolandırıcılık Tespit ve Kontrol Sistemi'ni kurup uyguladı.

Şişecam'dan dijital hazine yönetiminde yeni sistem
16.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:14

Türkiye'de blockchain teknolojisiyle dış ticaret işlemi gerçekleştiren ilk şirketlerden olan Şişecam, "Uçtan Uca Dijital Hazine Yönetimi" hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği ilklere bir yenisini daha ekledi ve ödemeler için Dijital Dolandırıcılık Tespit ve Kontrol Sistemi'ni kurup uyguladı.

Şişecam açıklamasına göre, bankacılık işlemlerini küresel para transferi ve finansal haberleşme sistemi olan SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) üzerinden, alanında etkin yazılım çözümlerinden "Kyriba" aracılığıyla yöneten Şişecam, Türkiye'de ilk kez bir banka ödeme talimatını, online dolandırıcılık denetimi ve yasaklı şirket listeleri taramalarının ardından yüksek güvenlikli bir şekilde ve manuel herhangi bir sürece gerek duyulmadan iletmeyi gerçekleştirdi.

Şişecam, dünyadaki en yaygın dolandırıcılık senaryolarından yola çıkılarak devreye aldığı Dijital Dolandırıcılık Tespit ve Kontrol Sistemi sayesinde kurumsal şirketlere yönelik artış gösteren ödemelerde dolandırıcılık olaylarını engellemeyi amaçlıyor.

Ödemelerin dijital olarak onaylandığı sistem kapsamında, "kişi bazlı ödeme onay limitleri", "ödeme bilgilerinde hassas değişiklikler", "ilk kez ödeme yapılan banka hesapları" ve "yaptırım listelerinde yer alan ülkelere yapılan ödemeler" gibi ana kurallar çerçevesinde incelenen ödemeler bir kural ihlali olması halinde otomatik olarak durduruluyor.

"Faaliyet alanlarımız dışındaki yetkinliklerimizle de öncü olma başarısını gösteriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, günümüzde kurumlar için başarının yolunun teknolojiyi kullanarak iş yapış biçimlerinde yeniliklere götürecek dijitalleşme yol haritalarını oluşturmaktan geçtiğini belirterek, "Bugün dört kıtada 14 ülkede üretim faaliyeti gösteren, ürünlerini 150'den fazla ülkede müşterisiyle buluşturan Şişecam olarak, bu bakış açısıyla dijitalleşme olgusunu sadece üretim hattının dijital yetkinliklerle donatılması gibi dar bir kapsamda değil, toplam tedarik zincirinden müşteri deneyimine kadar değer zincirinin tamamının dijitalleşmesini kapsayan 360 derece bütünleşik bir kavram olarak ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm dijital dönüşüm projelerinin yayılımını faaliyet gösterdikleri coğrafyalarda ve entegre bir şekilde uçtan uca gerçekleştirilmesini öncelikleri arasında gördüklerini aktaran Kırman, şunları kaydetti:

"Hızlı ve doğru karar almanın öneminin giderek arttığı bir ortamda veriye dayalı karar alma yetkinliklerimizi güçlendiren ve verimliliği artıran uygulamaları devreye alıyor; hazine yönetimi gibi ana faaliyet alanlarımız dışındaki yetkinliklerimizle de öncü olma başarısını gösteriyoruz. Dijital yol haritamız kapsamında, blockchain teknolojisiyle dış ticaret işlemi ve Dijital Dolandırıcılık Tespit ve Kontrol Sistemi gibi örnek uygulamaları bu kapsamda hayata geçiriyoruz.

Dijital dönüşümü sonu olmayan ve sürekli devam edecek bir yolculuk olarak ele alıyoruz. Uçtan Uca Dijital Hazine Yönetimi hedefimiz doğrultusunda ekosistemimizin önemli bir parçası olan tedarikçilerimizi desteklemek amacıyla yine bir ilk olarak, Küresel Tedarikçi Finansmanı Sistemi'ni yakında devreye alacağız. Çalışmalarımızın Türkiye bacağını tamamlamak üzereyiz. Sunacağımız sistem sayesinde dünya genelindeki tedarikçilerimiz, farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren Şişecam Topluluğu'na yapmış oldukları satışlara ait finansman imkanlarına küresel tek bir platform üzerinden ulaşabilecek. Böylece tüm dünyadaki tedarikçilerin tek bir platformu kullanımını sağlayarak, bu alanda da Türkiye'de bir ilke imza atmış olacağız."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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