Şişecam Başkan Vekili Kırman: "Türkiye ile Bulgaristan arasında ekonomik ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlıyoruz"

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Bugün düzcam, otocam, cam ev eşyası ve kimyasallar alanlarında üretim faaliyetleri gösterdiğimiz Bulgaristan'da faaliyetlerimize sürdürülebilir değer yaratarak büyüme vizyonumuz doğrultusunda devam ediyoruz. Küresel ayak izimizi genişletirken Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi konusunda da önemli katkılar sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şişecam açıklamasına göre, Bulgaristan Yatırım Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Yatırımcısı Ödülleri" kapsamında Şişecam'ın uzun vadeli ve etkili yatırımlarından dolayı verilen "Sürdürülebilir Yatırım Ödülü", Prof. Dr. Kırman'a, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova tarafından takdim edildi.

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Kırman, şunları kaydetti:

"Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri olma hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı ve büyümemizi sürdürüyor, dört kıtada 14 ülkede 43 tesis ve 22 bin çalışanımızla faaliyet gösteriyoruz. Şişecam, bugün Avrupa'nın düzcam alanında lider, cam ev eşyası alanında da ikinci büyük oyuncusudur. Bulgaristan ise gerek yatırımlarımız gerekse AB pazarlarına açılan ilk kapımız olması nedeniyle Şişecam'ın önem verdiği ülkeler arasında yer almaktadır. Bugün düzcam, otocam, cam ev eşyası ve kimyasallar alanlarında üretim faaliyetleri gösterdiğimiz Bulgaristan'da faaliyetlerimize sürdürülebilir değer yaratarak büyüme vizyonumuz doğrultusunda devam ediyoruz. Küresel ayak izimizi genişletirken Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi konusunda da önemli katkılar sağlıyoruz."

"İş birliğimizin daha da güçlenmesini temenni ediyorum"

Şişecam'ın Bulgaristan'da faaliyetlerini 1997 yılından bu yana sürdürdüğünü hatırlatan Kırman, "Bulgaristan'da çeyrek asra dayanan bir yatırım hikayemiz bulunuyor. Ülkedeki yatırımlarımıza ilk olarak 1997 yılında kimyasallar alanında başladık. Özelleştirme sürecinde olan Bulgar soda üreticisi Sodi'ye ortak olduk. Doğrudan yeni yatırımlarımız için ise ilk adımı 2004 yılında hayata geçirerek temel camlar, beyaz eşya camları, otomotiv camları ve cam ev eşyası fabrikalarımızın temellerini attık. Bu yatırımlarımızla Bulgaristan'da 'en büyük greenfield yatırımcı' unvanını aldık. Şişecam'a takdim edilen bu anlamlı ve özel ödül için Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı'na ve Bulgaristan Yatırım Ajansı'na bir kez daha teşekkür ediyor, sürdürülebilir değer yaratan büyüme performansımızı artırırken iş birliğimizin daha da güçlenmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ödül töreni sonrası Türkiye Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile bir araya gelen Prof. Dr. Kırman, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, Ekonomi Bakanı Lachezar Borislav ve Sağlık Bakanı Kostadin Angelov ile de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak