Şişecam", Balıkesirli Öğrencilere İstihdam Yaratıyor

Şişecam Topluluğu, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ve Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Cam Uygulamaları Sertifika Programı" ilk mezunlarını verdi.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, öğrenci ve mezunların doğrudan istihdamına yönelik düzenlenen program sonrasında, başarılı olan 23 adaya sertifikaları verildi.

Programdan mezun olmaya hak kazanan adaylar, iş hayatına Şişecam Kimyasallar bünyesindeki Cam Elyaf Sanayi AŞ'nin Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve bu yılın ikinci yarısında üretime başlaması planlanan fabrikasında adım atma fırsatı bulacak.

Öğrenci ve mezunların doğrudan istihdamına yönelik düzenlenen program sonrasında başarılı olan 23 adaya, sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.