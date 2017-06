Şişecam'a Tepkiler Büyüyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Şişecam'dan iş alamayan taşıyıcılara destek büyüyor.



Yıllık 30 milyon liralık iş hacmi varken, Şişecam'dan iş alamadığı için şu an kapanmak üzere olan Yenişehir Taşıyıcılar Kooperatifi'ne odalar ve sivil toplum örgütleri destek verdi. Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, "Kooperatifimiz de, Şişecam da bizim gururumuzdur. Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesinde yaklaşık 250 üye araçları ile hizmet vermektedir. Yıllık 30 milyon liralık iş hacmi olan kooperatifimiz iş alamadığı için şuan sıfır bütçe ile kapanmış durumdadır. Üyelerini işsiz bırakmamak için yeni şirket kuran yöneticiler, buna rağmen yapılan ihalelere bile ne yazıktır ki davet edilmediler. İlçemizde bulunan fabrikaların ürettiği malları başka firmalar çekerken, bizim kendi insanımıza zararına taşeronlar tarafından iş çektirilmek isteniyor. Bunu kabullenmemiz imkansız, Dünya devi Şişecam firmasının yönetim kurulu üyelerinin ilçemize değer verdiğini biliyorum. İlçemizi yakından ilgilendiren bu sorunun çözümü için olumlu yönde karar alacaklarını ümit ediyorum" dedi.



Yenişehir Ziraat Odası Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Sadi Aktaş, "Tarım memleketi olan ilçemize Şişecam gibi bir dünya devinin yatırım yapması hepimizi çok sevindirdi. Fakat Yenişehir için bir değer olan Taşıyıcılar kooperatifimize Şişecam tarafından iş verilmediği gibi yapılan ihalelere de davet edilmemesine bir anlam veremiyoruz. Bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz. Çünkü sonuçta binlerce insan buradan evine ekmek götürüyor. Kooperatifimizin sonuna kadar yanındayız" diye konuştu.



Ticaret Borsası Başkanı Saim Bolaca, "Yenişehir bizim canımızdır. Kooperatifimizin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını üzüntü ile öğrendim. Arada bir iletişimsizlik olduğu düşüncesindeyim. Bize düşen ne görev varsa her zaman yardıma hazırız" diye konuştu. - BURSA