Şişecam'a 'İhracat Şampiyonu' ödülü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişecam'a "İhracat Şampiyonu" ödülü

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Şişecam'a

Şişecam, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "İhracat Şampiyonları" ödül töreninde "Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri" kategorisinde ihracat lideri ödülüne layık görüldü.

Şişecam, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "İhracat Şampiyonları" ödül töreninde "Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri" kategorisinde ihracat lideri ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Güralp, Şişecam Dış Ticaret adına ödülü, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve TİM Başkanı İsmail Gülle'den aldı.

Şişecam, 2020 yılında 4,9 milyon ton cam, 2,2 milyon ton soda ve 4,1 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi yaparak cam sektörünün toplam ihracatının yüzde 30'unu gerçekleştirdi. Şişecam'ın tüm faaliyet alanlarında Türkiye'den gerçekleştirdiği ihracatı yürüten şirketi Şişecam Dış Ticaret, Türkiye genelinde "Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri" kategorisinde Türkiye'nin en büyük ihracatçısı ve sektör birincisi oldu.

Şişecam, salgın döneminde küresel ölçekte oluşan sıra dışı koşullara rağmen girdi verdiği lokomotif sektörlerin büyümesini destekleyecek yatırımlarına, katma değerli ürünleriyle iç-dış talebi karşılayarak büyümeye ve ihracata aralıksız devam etti.

2020 yılında Şişecam'ın satış gelirleri 21,3 milyar TL'ye ulaşırken, Türkiye'den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışları 1,8 milyar dolar oldu. Uluslararası satışlarının toplam satışları içindeki payı yüzde 61 seviyesine ulaştı.

Satışların bölgesel dağılımı ise yüzde 87 Avrupa, yüzde 3 Afrika ve Orta Doğu, yüzde 7 Asya-Okyanusya ve yüzde 3 Amerika olarak gerçekleşti. Güçlü mali yapısı sayesinde yatırımlarına ara vermeden devam eden Şişecam, faaliyet döneminde 1,9 milyar TL tutarında yatırım yaptı.

85 yılı aşan deneyimi, 22 bin çalışanı, dört kıtaya yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeye ulaşan satışlarıyla dünya pazarlarında Türkiye'yi temsil eden Şişecam, salgın nedeniyle ezberleri bozan 2020 yılında da paydaşları için sürdürülebilir değer yaratan ürün ve teknolojileri ile başarılı performansını sürdürdü.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

 Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da 'yakından çalışmaya devam' vurgusu

Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da "yakından çalışmaya devam" vurgusu

 Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Muharrem İnce Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Serenay Sarıkaya Tanem Sivar Gülben Ergen
Spor Balotelli Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Sultan Selim Mustafa Demir Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şişecam'a 'İhracat Şampiyonu' ödülü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:34:56. #1.12#