Şişecam 2022'nin cam yılı ilan edilmesi sürecinde öncü rol oynadı

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Şişecam 2022 yılının cam yılı ilan edilmesi sürecinde öncü bir rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kırman, cam, yüzyıllardır insanoğlunun yaşamını etkilemiş ve modern toplumların sosyoekonomik dokusuna şekil vermiş; her gün gerçekleştirdiğimiz aktivitelerin tam ortasında yer alan çok değerli bir malzeme olduğunu kaydetti.

"Günümüzde cama ve cam ürünlere yüklenen fonksiyonlar ve kullanım alanları hepimizin hayal gücünü zorlayacak ölçekte artarken, cam; ulaşımdan barınmaya, aydınlatmadan üretime, sağlıktan gıdaya, iletişimden sanata, yaşamın her alanında insana dokunmaktadır. Modern çağın diğer adının da Cam Çağı olduğuna inanıyor, 2022'nin bu çağı daha da ileriye taşımak için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." diyen Kırman, " Türkiye'de cam sanayini kuran cam ve kimyasallar sektörlerinin küresel oyuncusu Şişecam, 4 kıtada 14 ülkeye ulaşan üretim ağı ve 22 bin çalışanı ile camın ülkemizdeki geçmişinde olduğu gibi küresel anlamda geleceğinde de söz sahibi, etkin bir şirket olarak, Cam Yılı'nda da tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edecektir." yorumunu yaptı.

Sürekli gelişen ve genişleyen kullanım alanlarıyla uzun vadeli değer sağlayan cam sektörünün sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusunda sonsuz bir potansiyel vadettiğini dile getiren Kırman, "Cam, sürdürülebilirliğe katkı sağlayan eşsiz özellikleriyle geleceğe, yüksek katma değer içeren ürünleriyle ekonomik hayata, teknolojiye ve trendlere yön vermektedir. Cam yılı da iklim değişikliği ile mücadelede çevrenin korunması ve enerji tasarrufuna yönelik çözümler üreten, gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmayı hedefleyen cam sektörünün üstlendiği söz konusu rolün küresel çapta vurgulanması açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kırman, Şişecam 2022 yılının cam yılı ilan edilmesi sürecinde öncü bir rol oynamış, ICG'nin başvurusunun farklı sektörlerden önde gelen kurumlar tarafından desteklenmesini sağlayan önemli bir paydaş olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Şişecam'ın talebi üzerine 40'a yakın kurum ve kuruluş ICG'nin Birleşmiş Milletler'e yapmış olduğu başvuruya destek vermiştir. Bu vesileyle BM Daimi Temsilcimiz Feridun Sinirlioğlu'na ve destek talebimize yanıt veren, ülkemizin dünya cam sanayindeki yerinin daha da etkin hale getirilmesi için katkı sağlayan tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına, üniversitelere, holdinglere, şirketlere değerli katkıları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Uluslararası Cam Yılı, dünya çapında çevrimsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaşması ve sürdürülebilir gelişme çabalarının öne çıkarılması için büyük bir fırsat olacaktır. Bu çerçevede sanayi ve akademi arasında networking imkanları güçlenecek, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik süreç ve ürünler tanıtılacaktır."

"Dünyada camın dönüşümünü her gün hayata geçiren 1200 şirket, 2 binin üzerinde cam üretim tesisi var"

Bugün dünyada camın dönüşümünü her gün hayata geçiren 1200 şirket, 2 binin üzerinde cam üretim tesisi var. Türkiye'de camın tarihinin başlangıç noktası olan Şişecam, camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek küresel şirkettir. Aynı zamanda, Ar-Ge yetkinlikleri ve sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleri ile 5 bin yıllık tarihe sahip camın yarınını da tasarlayan öncü bir kuruluştur. Bireye ve çevreye saygılı bir dünya şirketi olarak 1935 yılından bu yana katma değerli ürünlerimizle cama değer katıyor, dünyanın dört bir yanında cam ile insanların hayatına dokunuyoruz. Uluslararası Cam Yılı'nın dünyanın bu çok özel malzemeyi daha yakından tanıması önemli bir fırsat olacağına ve küresel odağın cam üzerinde artmasının sağlanacağına yürekten inanıyorum."

Şişecam'ın, dünyada cam ev eşyası alanında en büyük 2, cam ambalaj ve düzcam alanlarında ise en büyük 5 üretici arasında yer aldığını dile getiren Prof. Kırman, ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük 3 oyuncusundan biri olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Şişecam'ın üretimden gelen gücünü teknoloji geliştirme kabiliyetiyle harmanlayarak Türkiye'de kurumsal Ar-Ge kültürünün temelini atan şirketler arasında olduğunu belirtti.

Kırman, şunları kaydetti:

"Neredeyse yarım asırlık Ar-Ge geçmişine sahiptir. Avrupa'nın en büyük Ar-Ge merkezleri arasında yer alan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım merkezinin yarattığı özgün teknolojileri yenilikçi ürünlerimiz ile buluşturuyor, öncü konumumuzu her alanda güçlendiriyoruz. Ayrıca, sürdürülebilir gelecek kavramını en önemli önceliğimiz olarak görüyor, gelecek kuşaklara uzun vadeli değer katarak uluslararası ölçekte etkin bir paydaş olmak için aktif şekilde çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde hayata geçirdiğimiz Care For Next stratejimiz ile gezegeni korumak, toplumu güçlendirmek ve yaşamı dönüştürmek için sorumluluk alıyoruz."

Şişecam, cam biliminin gelişmesi için 36 yıldır Cam Sempozyumları'nı hayata geçiriyor. Aralarında dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin, akademisyenlerin, sektör uzmanlarının ve bilim insanlarının bulunduğu katılımcılar Şişecam Uluslararası Cam Konferansları ile cam sektörünün geleceğini ve yeni teknolojileri ele alma fırsatı buluyor.

Şişecam bu yıl Glass is Future temasıyla gerçekleştirdiği Şişecam Uluslararası Cam Konferansı'nın ilk oturumu da 2022 Uluslararası Cam Yılı'na ayrılmıştı. ICG Başkanı Prof. Dr. Alicia Duran bu özel oturumda ICG'nin Cam Yılı'na verdiği önemi ve Şişecam'ın katkılarını vurgulamıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, son 60 yıldır, uluslararası çabaları ve topluma olan katkıları yüksek olan önemli alanları Birleşmiş Milletler Uluslararası Yılları ilan ederek farklı alanlarda uluslararası farkındalığı ve eylemi teşvik ediyor. Camın en önemli küresel organizasyonlarından biri olan Uluslararası Cam Komisyonu (ICG) Boston'da gerçekleştirdiği 2019 toplantısında "2022 Birleşmiş Milletler Uluslararası Cam Yılı" önerisini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunma kararı almıştı. ICG'nin uluslararası cam yılı önerisi Mayıs ayında BM tarafından kabul edilmişti.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

