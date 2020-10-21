Şişe Cam Fabrikası işçilerinden 'mobbing' protestosu
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Şişe Cam Fabrikası işçilerinden 'mobbing' protestosu

21.10.2020 20:34 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:37
Şişe Cam Fabrikası işçilerinden 'mobbing' protestosu

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'deki Şişe Cam Fabrikası işçileri, kendilerine mobbing uygulandığı iddiasıyla eylem yaptı.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'deki Şişe Cam Fabrikası işçileri, kendilerine mobbing uygulandığı iddiasıyla eylem yaptı.

Şişe Cam Fabrikası'nda çalışan ve çoğunluğu Türk-İş'e bağlı Kristal İş sendikası üyesi olan işçiler, işverenin üzerlerinde baskı kurduğu ve mobbing uyguladığı iddiasıyla mesailerine girerken ve iş çıkışında sloganlar atarak işvereni protesto etti.

Eylem yapan işçiler adına konuşan sendika işyeri temsilci Aydın Saban, "Biz 2019'da Balıkesir'e geldik. Daha önce Gebze'de Cam Elyaf'ta faaliyet gösteriyorduk. Buraya geldikten sonra, işyerindeki müdürlerimiz değiştikten sonra baskı ve sorunlarımız artmaya başladı. Biz buraya geldiğimizde fabrika daha şantiye halindeydi. O yüzden iş tam oturmadığından sonra iş kazaları artmaya başladı. Adam eksikliğinden dolayı üzerimize aşırı derecede iş bindi. İşyerinde bize baskı kurarak, mobbing uyguluyorlar. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda iş elbisesi ve malzemesi eksikliğimiz var. Şuan bunların eksikliğini yaşadığımız için işveren üzerimizde baskı kuruyor. Biz de sıkıntısını yaşadığımız için örgütlü olduğumuz sendikamızın kararı ile 1 hafta 10 gündür protesto gösterisi yapıyoruz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından eylem sona erdi. - BALIKESİR

Şişe Cam Fabrikası işçilerinden 'mobbing' protestosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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