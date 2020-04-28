- Sisam'daki yangın sonrası göçmenler sokaklarda yatıyor- Göçmen kampındaki yangınlar Sisam adasını... - Sisam'daki yangın sonrası göçmenler sokaklarda yatıyor Göçmen kampındaki yangınlar Sisam adasını karıştırdı Yangın nedeniyle gözaltına alınan 22 göçmen tutuklandı Yunanistan'ın Sisam adasında önceki gün iki ayrı göçmen kampında meydana gelen yangınların ardından kampları boşaltmak zorunda...

- Sisam'daki yangın sonrası göçmenler sokaklarda yatıyor

Göçmen kampındaki yangınlar Sisam adasını karıştırdı

Yangın nedeniyle gözaltına alınan 22 göçmen tutuklandı

ATİNA - Yunanistan'ın Sisam adasında önceki gün iki ayrı göçmen kampında meydana gelen yangınların ardından kampları boşaltmak zorunda kalan göçmenler sokaklarda yatmak zorunda kaldı. Bu arada, yangınlarla ilgili gözaltına alınan göçmenlerden 22'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Sisam adasının merkezi Vathi şehrinin hemen yakınındaki göçmen kampında önceki gün başlayan yangın güçlükle kontrol altına alınmış, ardından aynı bölgede başka bir yangın daha başlamıştı. Derme çatma ve çoğunluğu plastik malzemelerden oluşan göçmen kampının büyük bölümü yangınların ardından kullanılamaz hale gelmişti. Yaklaşık 10 bin göçmenin bulunduğu Sisam adasındaki yangınlar zaten zor şartlarda yaşam süren göçmenleri daha da zor durumda bırakmıştı. Barınacak başka bir alan gösterilmeyen göçmenler, mecburen sokaklarda, banklarda, ağaç altlarında ve parklarda yatmaya başladı.

Bu arada, yangınların ardından soruşturma başlatan Sisam polisi çok sayıda göçmeni göaltına alarak sorguladı. Mahkemeye çıkarılan göçmenlerden Suriye, Filistin, Lübnan ve Mısır uyruklu toplam 22 kişi "kundaklama, kışkırtıcılık yaparak barışı bozma, hasara neden olma, suç işlemek için örgüt kurma" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: İHA