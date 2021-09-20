Sisam Adası'ndaki sığınmacı kabul merkezinde yangın çıktı - Haberler
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Sisam Adası'ndaki sığınmacı kabul merkezinde yangın çıktı

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Sisam Adası'ndaki sığınmacı kabul merkezinde yangın çıktı

Sisam Adası'nda yer alan sığınmacı kabul merkezinde yangın çıktığı bildirildi.

Sisam Adası'nda yer alan sığınmacı kabul merkezinde yangın çıktığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberler e göre, yangına, nedeni belli olmayan bir patlama sebep oldu.

Aralarında refakatçisi bulunmayan çocukların da olduğu yaklaşık 550 sığınmacının bulunduğu merkezin tahliye edildiği, merkezde kalan sığınmacıların, hafta sonu adada açılan yeni merkeze sevk edileceği kaydedildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sisam Adası'ndaki sığınmacı kabul merkezinde yangın çıktı - Haberler
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