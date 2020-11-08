Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmen taşıyan bot battı: 1 ölü
08.11.2020 20:15 | Son Güncelleme: 08.11.2020 20:18
Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu bir erkek çocuğunun öldüğü, 6 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu bir erkek çocuğunun öldüğü, 6 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Yunan resmi ajansı ANA'nın haberine göre, Sisam Adası açıklarında 24 düzensiz göçmeni taşıyan bir bot battı.
Yunanistan Sahil Güvenlik ekibinin bir erkek çocuğunun cesedine ulaştığı kaydedildi.
Haberde, 6'sı yaralı 17 göçmenin botun battığı bölgenin yakınlarında bulunduğu, 6 kişinin arandığı belirtildi.
Cesedin Sisam Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü, kayıp göçmenler için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul