Sis ve tipinin geçit vermediği Tunceli-Erzincan kara yolu yeniden açıldı

Yoğun sis ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolunun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Yoğun sis ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolunun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir süredir etkili olan olumsuz hava şartlarının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Sis ve tipi nedeniyle Tunceli-Erzincan kara yolunun dün ulaşıma kapatıldığı hatırlatılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları ve hava şartlarının düzelmesi ile yeniden açıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren