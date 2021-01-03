Sis ve kırağı güzel görüntüler oluşturdu

Doğu Anadolu bölgesindeki etkisini sürdüren soğuk havalardan dolayı Iğdır'da hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.

Doğu Anadolu bölgesindeki etkisini sürdüren soğuk havalardan dolayı Iğdır'da hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle kent merkezi ve köylerde yoğun sis oluştu.

Sis nedeniyle görüş açısının 50 metreye kadar düştüğü Iğdır-Kars, Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Nahçıvan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Etkili olan sis nedeniyle kent merkezindeki ağaçlarda ise kırağı oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız