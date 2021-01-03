Sis ve kırağı güzel görüntüler oluşturdu
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Sis ve kırağı güzel görüntüler oluşturdu

03.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:25

Doğu Anadolu bölgesindeki etkisini sürdüren soğuk havalardan dolayı Iğdır'da hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.

Doğu Anadolu bölgesindeki etkisini sürdüren soğuk havalardan dolayı Iğdır'da hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle kent merkezi ve köylerde yoğun sis oluştu.

Sis nedeniyle görüş açısının 50 metreye kadar düştüğü Iğdır-Kars, Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Nahçıvan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Etkili olan sis nedeniyle kent merkezindeki ağaçlarda ise kırağı oluştu.

Sis ve kırağı güzel görüntüler oluşturdu
Sis ve kırağı güzel görüntüler oluşturdu
Sis ve kırağı güzel görüntüler oluşturdu
Sis ve kırağı güzel görüntüler oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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