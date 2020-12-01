Sis ve kırağı etkili oldu
01.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:39
Sarıkamış çevresinde oluşan sis Kara yolu kenarlarındaki ağaç ve bitkilerin buz tutması Fevzi Cihangir'in konuşması Buz tutan ağaçta yiyecek arayan kuşlar Kars'ta sis etkili oluyor Öte yandan, Kars'ta etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Sarıkamış çevresinde oluşan sis
Kara yolu kenarlarındaki ağaç ve bitkilerin buz tutması
Fevzi Cihangir'in konuşması
Buz tutan ağaçta yiyecek arayan kuşlar
Kars'ta sis etkili oluyor
Öte yandan, Kars'ta etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Vatandaşlardan Fevzi Cihangir, kar yağışının beklenen seviyede olmadığını belirterek, "Havalar soğuk, sis ve kırağı oluştu. İnşallah kar yağar çünkü Sarıkamış'a kar yakışıyor." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci