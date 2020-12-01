Sis ve kırağı etkili oldu
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Sis ve kırağı etkili oldu

01.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:39

Sarıkamış çevresinde oluşan sis Kara yolu kenarlarındaki ağaç ve bitkilerin buz tutması Fevzi Cihangir'in konuşması Buz tutan ağaçta yiyecek arayan kuşlar Kars'ta sis etkili oluyor Öte yandan, Kars'ta etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sarıkamış çevresinde oluşan sis

Kara yolu kenarlarındaki ağaç ve bitkilerin buz tutması

Fevzi Cihangir'in konuşması

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Buz tutan ağaçta yiyecek arayan kuşlar

Kars'ta sis etkili oluyor

Öte yandan, Kars'ta etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Vatandaşlardan Fevzi Cihangir, kar yağışının beklenen seviyede olmadığını belirterek, "Havalar soğuk, sis ve kırağı oluştu. İnşallah kar yağar çünkü Sarıkamış'a kar yakışıyor." dedi.

Sis ve kırağı etkili oldu
Sis ve kırağı etkili oldu
Sis ve kırağı etkili oldu
Sis ve kırağı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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