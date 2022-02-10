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Kar ve sisle kaplı Bolu dağı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kar ve sisle kaplı Bolu dağı böyle görüntülendiBOLU Hafif kar yağışı ve yoğun sisin etkili olduğu Bolu Dağı geçişi havadan görüntülendi.

BOLU (İHA) - Kar ve sisle kaplı Bolu dağı böyle görüntülendi

BOLU Hafif kar yağışı ve yoğun sisin etkili olduğu Bolu Dağı geçişi havadan görüntülendi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden bu yana hafif kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Kar yağışının giderek etkisini azalttığı ancak yeşil alanların karla kaplandığı Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis tabakası havadan da görüntülendi.

Kar ve sisle kaplı Bolu dağı böyle görüntülendi

Kar ve sisle kaplı Bolu dağı böyle görüntülendi

Kar ve sisle kaplı Bolu dağı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - 3. Sayfa

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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