: Sis ve gün batımı görsel şölen oluşturdu

03.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:40

Farklı din, dil ve kültüre mensup vatandaşların kardeşçe bir arada yaşadığı, tescilli yapılarıyla adeta açık hava müzesini andıran, Mezopotamya'nın incisi Mardin'de sis ve gün batımı seyri güzel manzaralar oluşturuyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, dar sokaklarıyla, taşın oya gibi işlendiği evleri ve tarihi yapılarıyla öne çıkan Mardin, ziyaretçilerine her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

"Eski Mardin" diye tabir edilen sit alanında cami, medrese, kilise, manastır ve tarihi evler, gün batımında ve siste doğaseverlere seyri doyumsuz manzaralar sunarken fotoğrafçılar için de eşsiz kareler oluşturuyor.

Fotoğraf sanatçısı Amar Kılıç, tarihi yapıların her mevsim muhteşem manzaralar oluşturduğunu, tarihi kenti fotoğraflamanın apayrı bir duygu olduğunu söyledi.

Kılıç, "Mardin gün içerisinde çok farklı bir atmosfer oluşturabiliyor. Bulutlar, sisler, gün batımı, Mardin'de fotoğraf çekmek çok farklı ve güzel bir duygu." dedi.

Fotoğraf sanatçısı Cebrail Özmen ise kentin mevsimsel görsel zenginliğinin ortaya çıktığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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