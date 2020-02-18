Sis ulaşımı etkiledi

18.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:31

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.



Düzce kent merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde trafikte sis nedeniyle sürücüler, zorlukla ilerleyebildi. Yüksek kesimlerde ise sis görüntüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutunun oluşturduğu görüntüler, adete görenleri büyüledi. Şehir merkezinde sis nedeni ile göz gözü görmezken, Güzeldere Şelalesi bölgesinde güneşli hava ile oluşan sis ve dağların görüntüsünü gören vatandaşlar fotoğraf çekildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA