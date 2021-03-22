BURSA Sis nedeniyle yoldan çıkan cip takla attı, sürücüsü yaralandı
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BURSA Sis nedeniyle yoldan çıkan cip takla attı, sürücüsü yaralandı

22.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:27

Sis nedeniyle yoldan çıkan cip takla attı, sürücüsü yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde aşırı sis nedeniyle yoldan çıkan cip, takla atarak tarlaya yuvarlandı.

Sis nedeniyle yoldan çıkan cip takla attı, sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aşırı sis nedeniyle yoldan çıkan cip, takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Ali Kemal Akıskalı (79), tedaviye alındı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, İnegöl ilçesine bağlı Deydinler ve Maden mahallelerini bağlayan yolda meydana geldi. Maden Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Ali Kemal Akıskalı'nın sürücüsü olduğu 16 U 4151 plakalı cip, sis nedeniyle yoldan çıktı. Takla atarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlanan cip, ters döndü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

BURSA Sis nedeniyle yoldan çıkan cip takla attı, sürücüsü yaralandı
BURSA Sis nedeniyle yoldan çıkan cip takla attı, sürücüsü yaralandı
BURSA Sis nedeniyle yoldan çıkan cip takla attı, sürücüsü yaralandı
BURSA Sis nedeniyle yoldan çıkan cip takla attı, sürücüsü yaralandı
BURSA Sis nedeniyle yoldan çıkan cip takla attı, sürücüsü yaralandı
BURSA Sis nedeniyle yoldan çıkan cip takla attı, sürücüsü yaralandı
BURSA Sis nedeniyle yoldan çıkan cip takla attı, sürücüsü yaralandı
BURSA Sis nedeniyle yoldan çıkan cip takla attı, sürücüsü yaralandı
BURSA Sis nedeniyle yoldan çıkan cip takla attı, sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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