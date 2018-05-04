Sis Nedeniyle Uçuşu İptal Olan Yolculardan Tepki

Atlasglobal Havayolları'nın İstanbul-Trabzon seferi yoğun sis nedeniyle iptal oldu. Kendilerine en erken 3 gün sonra uçabileceklerinin söylendiğini belirten yolcular, görevlilere tepki gösterdi.

Atlasglobal Havayolları'nın saat 20.50'de gerçekleştirilmesi planlanan KK60 sefer sayılı İstanbul-Trabzon seferi, Trabzon'da etkili olan yoğun sis nedeniyle iptal oldu. Trabzon'a uçmayı bekleyen yolcular, yaşanan iptale ilişkin bilgi almak için Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde bulunan bilet satış ofisine geldi. Görevlilerden aldıkları bilgilendirme doğrultusunda Atlasglobal'in bugün itibariyle Trabzon seferlerini geçici olarak durdurduğunu belirten yolcular, görevlilerin kendilerini başka havayolu şirketleriyle gönderebileceklerini ancak yoğunluk nedeniyle kendilerine en erken 3 gün sonrasına gün verildiğini iddia etti. Bunun üzerine tepki gösteren yolcular, ek sefer konularak sisin etkisinin yitirmesinin ardından Trabzon'a gönderilmelerini ya da en yakın havalimanı götürülerek oradan karayoluyla Trabzon'a transfer edilmelerini istedi.

"Yarın sabah duruşmam var iptal olduğu için gidemiyorum"

Sis nedeniyle uçuşu iptal olan uçağın yolcuları arasındaki Avukat Selahattin Onay, yaşanan durum nedeniyle yarın sabah gerçekleştirilecek duruşmasına gidemediğini belirterek, "Mağduriyetimizin giderilmesine yönelik talepte bulunduk ek sefer konulması için. Özellikle en yakın havalimanı Erzurum'a inişler şuan uygun. Ancak en yukarıdan izin verilmediği gerekçesiyle yolcular şuan bekletilmekte. Son olarak yolcuların itirazları neticesinde alternatif olarak diğer havayollarına uçuş önerisinde bulunuldu. Ancak bütün uçaklar dolu olduğu için en yakın 3 gün sonraya uçuş var. Buda yolcuların mağduriyetine sebebiyet vermekte" şeklinde konuştu.

Başka bir yolcu Yasemin Demir ise, "Ben 4 ay önce biletimi aldım. Yarın 5 tane işçim var onların başında kim duracak. Beni mağdur etmeye hakları yok. Ben Allah'ın işine karışmıyorum ama bana saat versinler" diyerek tepki gösterdi. - İSTANBUL