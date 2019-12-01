Sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi
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Sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Adıyaman ve Gaziantep'te yoğun sis etkili oluyor.

01.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:39
Sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

ve 'te yoğun sis etkili oluyor.

Adıyaman'da sabahtan bu yana etkisini artıran sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Adıyaman Havalimanı'ndan İstanbul ve 'ya karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Öte yandan Adıyaman'ın Kahta ilçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Gaziantep'te de sis nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi
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