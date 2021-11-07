Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü - Haberler
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Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul, boğazına kadar sise gömüldü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul, boğazına kadar sise gömüldü..

Önceki akşam kendini gösteren doğa olayı, gece saatleriyle arttı. Sabah olduğunda

ise göz gözü görmüyordu..

Bu durum trafiği olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin

yer yer 10 metreye kadar düştüğü noktalarda sürücüler güçlükle ilerledi..

Sadece kara trafiği değil hava ve deniz ulaşımı da sisten nasibini aldı. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edilirken,

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar da bir süre yapılamadı..

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise sislerin içinde kayboldu. Gri bulutlar Boğaz'ı

tamamen örttü..

Eminönü Meydan ve Kız Kulesi de

sisin içinde adeta kayboldu..

Sisli hava Çanakkale, Bursa ve Kocaeli'nde de etkili oldu..

Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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