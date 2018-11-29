Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 10 Metreye Kadar Düştü

Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler, Sarıçökek, Darıyarı Hasanbey ve Taşaltı mevkileri ile Anadolu Otoyolu'nun tünel çıkışı ve viyadükler bölgesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Bölgede ring halinde çalışma yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.