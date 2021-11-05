Sis nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Menemenspor maçı yarın oynanacak - Haberler Spor
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Sis nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Menemenspor maçı yarın oynanacak

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Sis nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Menemenspor maçı yarın oynanacak

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yapılan ancak yoğun sis nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, yarın 62. dakikadan itibaren devam edecek.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yapılan ancak yoğun sis nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, yarın 62. dakikadan itibaren devam edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan müsabakada, İstanbul'da etkili olan sis sonrasında görüş açısının kaybolması üzerine karşılaşma hakem Burak Pakkan tarafından 62. dakikada bir gün sonraya ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaya yarın kaldığı dakika ve şartlarda devam edilecek. Karşılaşmanın başlama saati 12.30 olarak belirlendi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
İstanbulspor-Menemenspor maçına sis engeli

İstanbulspor-Menemenspor maçına sis engeli

 İstanbulspor - Menemenspor maçı yoğun sis nedeniyle ertelendi

İstanbulspor - Menemenspor maçı yoğun sis nedeniyle ertelendi

 Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi.
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