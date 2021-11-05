Sis nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Menemenspor maçı yarın oynanacak

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yapılan ancak yoğun sis nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, yarın 62. dakikadan itibaren devam edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan müsabakada, İstanbul'da etkili olan sis sonrasında görüş açısının kaybolması üzerine karşılaşma hakem Burak Pakkan tarafından 62. dakikada bir gün sonraya ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaya yarın kaldığı dakika ve şartlarda devam edilecek. Karşılaşmanın başlama saati 12.30 olarak belirlendi.

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