Sis kazayı beraberinde getirdi, otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Haberler
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Sis kazayı beraberinde getirdi, otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sis kazayı beraberinde getirdi, otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı Elazığ'da etkili olan sis kazayı da beraberinde getirdi.

BİNGÖL (İHA) - Sis kazayı beraberinde getirdi, otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan sis kazayı da beraberinde getirdi. Otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Yazıkonak belde çıkısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesini kaybeden S.K. idaresindeki 34 EM 1445 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceme yaptı.

Sis kazayı beraberinde getirdi, otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Sis kazayı beraberinde getirdi, otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Sis kazayı beraberinde getirdi, otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Sis kazayı beraberinde getirdi, otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Son Dakika Haberleri

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