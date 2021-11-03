Sis, kazayı beraberinde getirdi

DİYARBAKIR (İHA) - Şanlıurfa'ya muz yüklü tırın yoğun sis nedeniyle önündeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 17'nci kilometresinde yaşandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye kadar düştüğü yolda, Nizamettin B.'nin kullandığı 33 VH 707 plakalı muz yüklü tır, önünde seyreden İbrahim A.'nın kullandığı 63 L 2655 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmasının etkisiyle devrilen 33 VH 707 plakalı tırın sürücüsü Nizamettin B., araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücü, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye giden polis ve jandarma ekipleri, yoldaki araçlar ve yoğun sis nedeniyle yeni bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA