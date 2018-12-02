Sis Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıkarttı

Sis Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıkarttı

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de akşam saatlerinde aniden sis bastırdı.

Sis Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıkarttı

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de akşam saatlerinde aniden sis bastırdı. Sisin yoğunluğu nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 150 metreye kadar düştüğü gözlendi.

Görüş mesafesinin 150 metreye kadar düşmesi üzerine seyir halindeki sürücülerin araçlarının farlarını yaktıkları ve yavaş yol aldıkları görüldü. Sis ilçede kartpostallık görüntüler ortaya çıkmasına neden oldu. - ŞANLIURFA

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