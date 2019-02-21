Sis İstanbul'u Terk Etmiyor

Sis İstanbul'da yine etkili oldu.

İstanbul'da iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Sis sebebi ile görüş mesafesi bazı ilçelerde yer yer 10 metreye kadar düştü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis nedeni ile görünmez hal aldı.

SEFERLER İPTAL

Sis nedeniyle Şehir Hatları tüm seferlerini iptal ederken, İDO'da da bazı seferler iptal edildi. İDO'da iptal olan seferler şöyle:

07: 00 - 07: 45 Yalova - Pendik 07: 00 - 07: 45 Pendik - Yalova 07: 15 - 08: 30 Yalova - Yenikapı 07: 30 - 09: 05 Bursa - Yenikapı 07: 30 - 09: 05 Yenikapı - Bursa 07: 45 - 09: 00 Yenikapı - Yalova

(İHA)

Kaynak: İHA