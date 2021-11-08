Sis içinde kalan Osmangazi Köprüsü drone ile görüntülendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul ile İzmir arası ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indiren otoyolun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü, İzmit Körfezi'nde etkili olan sisin içinde drone ile görüntülendi.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan sis, sabah İzmit Körfezi'nde yoğunluğunu artırdı.

Bölgede etkili olan sisin içinde kalan Osmangazi Köprüsü, etkileyici bir manzaraya büründü.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada bulunan ve sis içinde kaybolan köprü, Anadolu Ajansı ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

Sabah saatlerinde tamamen sisle kaplanan köprünün, sadece kuleleri görüntülenebildi.