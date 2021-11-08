SİS HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ, UÇAKLAR İNİŞ YAPAMADI

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı. Uzun süre havada tur atmak zorunda kalan uçaklar, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Sisin etkili olduğu 1 saatlik sürede görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 27 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirilirken, bir uçak ise Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, operasyonların kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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