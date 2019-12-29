Sis görüş seviyesi 20 metreye kadar düştü
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Sis görüş seviyesi 20 metreye kadar düştü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin sis etkisi altına alırken, görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.

29.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:10
Sis görüş seviyesi 20 metreye kadar düştü

'in ilçesinin sis etkisi altına alırken, görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin 'ya bağlayan Ahı Dağı'nda etkisi altına alan sis görüş mesafesi 20 metrenin altına düşürürken, sürücüler zor anlar yaşadılar. Güçlükle ilerleyen sürücüler güzergah üzerindeki ilçeye bağlı Gümüşlük köyünde mola verirken, sisin geçmesinin bekledi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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