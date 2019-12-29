Sis görüş seviyesi 20 metreye kadar düştü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin sis etkisi altına alırken, görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.
29.12.2019 18:41 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:46
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin sis etkisi altına alırken, görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin Bursa'ya bağlayan Ahı Dağı'nda etkisi altına alan sis görüş mesafesi 20 metrenin altına düşürürken, sürücüler zor anlar yaşadılar. Güçlükle ilerleyen sürücüler güzergah üzerindeki ilçeye bağlı Gümüşlük köyünde mola verirken, sisin geçmesinin bekledi. - BİLECİK
Kaynak: İHA