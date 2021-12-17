Sis etkili oluyor
AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Sis bürümüş evler Yolda giden araçlar Kırağı tutmuş bitkiler Siste giden araçlar KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
KARS (AA) - Sis bürümüş evler
Yolda giden araçlar
Kırağı tutmuş bitkiler
Siste giden araçlar
KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi bölgesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.