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Sis etkili oluyor

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Sis bürümüş evler Yolda giden araçlar Kırağı tutmuş bitkiler Siste giden araçlar KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

KARS (AA) - Sis bürümüş evler

Yolda giden araçlar

Kırağı tutmuş bitkiler

Siste giden araçlar

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi bölgesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sis etkili oluyor

Sis etkili oluyor

Sis etkili oluyor

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri

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