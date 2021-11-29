Sis etkili oluyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan, Ardahan ve Kars'ta etkili olan sis ve soğuk hava sürücülere zor anlar yaşattı.

Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle, kent merkezi ve kara yollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, çevre yollarında ve kavşaklarda sürücüleri sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kentte sisin aralıklarla devam edeceği belirtildi.