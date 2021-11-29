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Sis etkili oluyor

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan, Ardahan ve Kars'ta etkili olan sis ve soğuk hava sürücülere zor anlar yaşattı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan, Ardahan ve Kars'ta etkili olan sis ve soğuk hava sürücülere zor anlar yaşattı.

Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle, kent merkezi ve kara yollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, çevre yollarında ve kavşaklarda sürücüleri sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kentte sisin aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Sis etkili oluyor

Sis etkili oluyor

Sis etkili oluyor

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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