Sis etkili oluyor
Haberler » Güncel » Sis etkili oluyor - Haber

Sis etkili oluyor

Bolu'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

15.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:45
Sis etkili oluyor

'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece olduğu Bolu kent merkezinde saatlerinde sis etkili olmaya başladı.

Görüş mesafesinin 20 metreye indiği sis nedeniyle D-100 kara yolunun Dağkent, Paşaköy, Sağlık, Kültür, Karamanlı ve Kuruçay mevkilerinde sürücüler güçlükle ilerledi.

Kentte görev yapan trafik ekipleri sürücülerden, sise karşı dikkatli olmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, aşırı hızdan kaçınmalarını istedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sis etkili oluyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler