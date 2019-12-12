Sis etkili oldu
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Sis etkili oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

12.12.2019 04:13 | Son Güncelleme: 12.12.2019 04:15
Sis etkili oldu

'nın ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçülürken sisin sabah saatlerine kadar devam edeceği, daha sonra ise yerini yağmura bırakacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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: Sis etkili oldu
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