Sis engeline takılan gemiler havadan görüntülendi
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Sis engeline takılan gemiler havadan görüntülendi

Sis altında Zeytinburnu açıklarında bekleyen gemiler, havadan görüntülendi.

12.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:29
Sis engeline takılan gemiler havadan görüntülendi

Sis altında açıklarında bekleyen gemiler, havadan görüntülendi. Görüntülerde, sahildeki gemilerin sisin etkisi ile adeta gözden kaybolduğu görüldü.


İstanbul'da saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis özellikle sahil kesiminde etkisini gösterdi. Zeytinburnu Sahili'nde gemiler sisin etkisiyle gözden kaybolurken, o eşsiz manzara ise havadan görüntülendi. Görüntülerde sahildeki gemilerin sisin etkisi ile adeta gözden kaybolduğu görülüyor.


Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken sürücüler zor anlar yaşadı. Büyük kargo gemilerinin boğaza sis nedeniyle giremediği görüldü. Transit gemi geçişine bir süre ara verilmişti. Sisin açılmaya başlamasıyla gemi geçişleri de tekrar normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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