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Sis Dağı'ndan sonbahar manzaraları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sis Dağı'ndan sonbahar manzaraları

Trabzon Şalpazarı ilçesi ile Giresun'un Eynesil ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan deniz seviyesinden 2 bin 180 rakımlı Sis Dağı Yaylası sonbaharda ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

ŞALPAZARI, TRABZON (İHA) - Trabzon Şalpazarı ilçesi ile Giresun'un Eynesil ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan deniz seviyesinden 2 bin 180 rakımlı Sis Dağı Yaylası sonbaharda ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Yoğun yapılaşması ile dönem dönem gündeme gelen yayla 4 mevsim doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler Sis Dağı Yaylası'na çıkarak sonbaharın tadını çıkarırken, kırmızı, turuncu, yeşil, sarı renkleri görüntülemeyi ihmal etmiyor. Trabzon'a 100 kilometre, Şalpazarı ilçesine ise 26 kilometre mesafede yer alan Sis Dağı Yaylası, Giresun'un Eynesil, Görele ve Çanakçı ilçelerinden gelen yöre halkının da uğrak noktası.

Sis Dağı'ndan sonbahar manzaraları

Sis Dağı'ndan sonbahar manzaraları

Sis Dağı'ndan sonbahar manzaraları

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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