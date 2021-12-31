Sis bulutlarının altında rüya gibi manzara - Haberler
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Sis bulutlarının altında rüya gibi manzara

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'te sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini sıfıra indirirken, şehir ise adeta kayboldu.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini sıfıra indirirken, şehir ise adeta kayboldu. Karabük Üniversitesi yerleşkesi ise sis ile birlikte eşsiz bir manzara sundu.

Sabah saatlerinde etkili olan ve yer yer görüş mesafesini sıfıra indiren sis, güneşinde yüzünü göstermesiyle birlikte eşsiz bir manzara ortaya çıkardı. Drone ile havadan görüntülenen sis, özellikle Üniversite kampüs yerleşkesinde keyif veren görüntüler oluşturdu. Yerleşke içinde sis bulutları arasında sadece bazı binaların çatıları cami minarelerinin gözükmesi dikkat çekti.

Sis bulutlarının altında rüya gibi manzara

Sis bulutlarının altında rüya gibi manzara

Sis bulutlarının altında rüya gibi manzara

Sis bulutlarının altında rüya gibi manzara

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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