Sis beraberinde kaza getirdi: 1 ağır yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sis beraberinde kaza getirdi: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sis beraberinde kaza getirdi: 1 ağır yaralı

Eskişehir'de sabah saatlerinde etkili olan sis sebebi ile meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de sabah saatlerinde etkili olan sis sebebi ile meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Eskişehir-Alpu karayolu Ağapınar mevkiinde meydana geldi. Mustafa Ö., idaresindeki 41 AHD 620 plakalı kamyonet, yoğun sis nedeniyle Gökhan K'nin kullandığı 26 YD 453 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Mustafa Ö., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Sis beraberinde kaza getirdi: 1 ağır yaralı

Freni boşalan minibüs rampa aşağı inerken 2 kadına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Freni boşalan minibüs rampa aşağı inerken 2 kadına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

 Son dakika haber... Kreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu

Son dakika haber... Kreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu

 Adana'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title