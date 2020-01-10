Sis altındaki yavuz sultan selim köprüsü havadan görüntülendi
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Sis altındaki yavuz sultan selim köprüsü havadan görüntülendi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde büyüleyici görüntüler oluşturdu.

10.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:28
Sis altındaki yavuz sultan selim köprüsü havadan görüntülendi

'da saatlerinde etkili olan sis Yavuz Sultan Köprüsü'nde büyüleyici görüntüler oluşturdu. Sis altındaki köprü havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı. Ulaşımı olumsuz yönde etkileyen sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise büyüleyici görüntüler oluşturdu. Sis altındaki köprü havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sis altındaki yavuz sultan selim köprüsü havadan görüntülendi
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