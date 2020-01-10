Sis altındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü havadan fotoğraflandı
Haberler » Güncel » Sis altındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü havadan fotoğraflandı - Haber

Sis altındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü havadan fotoğraflandı

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde büyüleyici görüntüler oluşturdu.

10.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:16
Sis altındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü havadan fotoğraflandı

'da saatlerinde etkili olan sis Yavuz Sultan Köprüsü'nde  büyüleyici görüntüler oluşturdu. Sis altındaki köprü havadan fotoğraflandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı.  Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı. Ulaşımı olumsuz yönde etkileyen sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise büyüleyici görüntüler oluşturdu. Sis altındaki köprü havadan fotoğraflandı.

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler