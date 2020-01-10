SİS ALTINDAKİ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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SİS ALTINDAKİ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde büyüleyici görüntüler oluşturdu.

10.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:10
SİS ALTINDAKİ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

'da saatlerinde etkili olan sis Yavuz Sultan Köprüsü'nde  büyüleyici görüntüler oluşturdu. Sis altındaki köprü havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı.  Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı. Ulaşımı olumsuz yönde etkileyen sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise büyüleyici görüntüler oluşturdu. Sis altındaki köprü havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü: -------------------YSS köprüsünün HAVADAN görüntüsü

-Sis altındaki boğazdan görüntü


- İstanbul
Kaynak: DHA
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