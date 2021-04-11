Sis altındaki Avcılar ve Küçükçekmece havadan görüntülendi

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İSTANBUL'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.

İSTANBUL 'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi. Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinin üzerini kaplayan sis havadan görüntülendi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi. Avcılar ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere, kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini azalttı. Kısıtlamalı hafta sonunda Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinin üzerini kaplayan sis havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı