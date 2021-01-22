Sis altında kalan Selimiye Camisi gözden kayboldu
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Sis altında kalan Selimiye Camisi gözden kayboldu

22.01.2021 09:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:27

Edirne'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Edirne'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Kentin daha çok yüksek kesimlerinde etkisini gösteren sise bağlı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte zorlandı.

Polis kentte ekipleri görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düşmesi nedeniyle trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı.

Sis nedeniyle Selimiye Camisi gözden kayboldu.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Sis altında kalan Selimiye Camisi gözden kayboldu
Sis altında kalan Selimiye Camisi gözden kayboldu
Sis altında kalan Selimiye Camisi gözden kayboldu
Sis altında kalan Selimiye Camisi gözden kayboldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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