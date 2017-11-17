Şirvan Madencileri Unutulmadı

SİİRT (İHA) – Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında 17 Kasım 2016 günü meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 16 madenci için anma etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu.



Şirvan İlçe Müftülüğünce, Merkez Camii'nde cuma namazını müteakip düzenlenen mevlit programına, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, madenci yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle mevlidi şerifin okunmasının ardından hayatını kaybeden madenciler için dua edildi.



Program hakkında bilgi veren Şirvan İlçe Müftüsü Hulusi Güner, 17 Kasım 2016 günü Şirvan ilçesi Maden köyünde elim kazada yaşamını yitiren 16 vatandaşı bir kez daha rahmetle andıklarını söyledi. Güner, "Allah kendilerine rahmet etsin, yakınlarına sabır versin, ülkemizi de bu tür felaketlerden korusun. Bugün bu kardeşlerimiz için Kur'an okuyup dua ettik. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Program sonrası maden ocağını işleten firma tarafından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. - SİİRT