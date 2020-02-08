Şirvan ilçesinde 50, Pervari'de 44 ve Eruh'ta 10 köy yolu ulaşıma kapandı
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Şirvan ilçesinde 50, Pervari'de 44 ve Eruh'ta 10 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan ilçesinde 50, Pervari'de 44 ve Eruh'ta 10 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

08.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:13
Şirvan ilçesinde 50, Pervari'de 44 ve Eruh'ta 10 köy yolu ulaşıma kapandı

Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçesinde 50, 'de 44 ve 'ta 10 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma yürüttüğünü aktaran Canpolat, "Acil durumlar için ekipler hazır bekletiliyor. Köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerimiz tüm bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şirvan ilçesinde 50, Pervari'de 44 ve Eruh'ta 10 köy yolu ulaşıma kapandı
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