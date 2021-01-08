Şirvan'da önemli projeler hayata geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şirvan'da önemli projeler hayata geçirildi

08.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:20
Şirvan'da önemli projeler hayata geçirildi

Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, ilçede eğitim başta olmak üzere birçok alanda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini belirtti.

Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, ilçede eğitim başta olmak üzere birçok alanda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini belirtti.

Hasar, geçen yıl eğitim çalışmaları kapsamında okullara donatım, tablet ve kaynak kitap dağıtımı, EBA destek merkezleri, gençlere yönelik sosyal ve sportif projelerin hayata geçirdiklerini söyledi.

2021'in, geçen yıldan kalan projelerin tamamlanacağı ve yeni çalışmaların ekleneceği bir hizmet yılı olacağını dile getiren Hasar, şunları kaydetti:

"2021'de yeni bir hükümet binasının yapılmasıyla başlayacağız. Ekonomik ömrü tamamlanan Atatürk İlkokulunun yerine 16 derslik modern bir yapılacak. Eğitime destek kapsamında öğrencilerimizin uzaktan eğitime erişmelerini sağlamak için EBA Destek Merkezleri kuruldu. İlkokulda 550 öğrenci 70 öğretmene ve orta düzeyli 200 öğrenciye kaynak ve deneme setleri desteğinde bulunduk. 185 öğrencimize tabet dağıtıldı, önümüzdeki günlerde bu desteği sürdüreceğiz. İhale süreci tamamlanan modern bir kütüphane yapımına başlıyoruz. Ayrıca okul kütüphanelerine kitap ve mobilya desteği, okullara mantolama çevre düzenlemesi, bilgisayar ve donatım malzemeleri desteği sağlandı. Gençlere yönelik de önemli çalışmalar planladık. Gençlerin enerjilerini sosyal ve sportif alanlara yoğunlaştırmak için ilçe ve bazı köylere 6 semt sahasını yapımına başlıyoruz. Tarihi ve kültürel bir geçmişi olan Şirvan artık çok daha huzurlu bir ilçe haline geldi. Doğaseverlerin dikkatini ilçedeki doğal alanlarını yoğunlaştırmak için foto safari çalışması yapmayı planlıyoruz. Geçen yıl ilçede önemli çalışmalar gerçekleştirdik, inşallah 2021 yılı daha dolu ve yarım kalan projelerin tamamlanacağı bir yıl olacak. Bu konuda desteğini esirgemeyen Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'na teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şirvan'da önemli projeler hayata geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 15:51:16. #1.15#
title