Sırttan Düşme Büyükbaş Hayvan Derisi (Kelle Derisi Dâhil), Büyükbaş Hayvan Sakatatı ve Yan Ürünleri, Küçükbaş Hayvan Derisi ve Bağırsak ile Küçükbaş...

DİYARBAKIR (Habermetre) - Sırttan Düşme Büyükbaş Hayvan Derisi (Kelle Derisi Dahil), Büyükbaş Hayvan Sakatatı ve Yan Ürünleri, Küçükbaş Hayvan Derisi ve Bağırsak ile Küçükbaş Hayvan Sakatatı Satışı Yapılacaktır 09 Kasım 2021 Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarımızca 2022 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içerisinde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düşme deri (kelle derisi dahil), büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri (Hayvansal Yağlar ve Adana Et Kombinası Müdürlüğü tarafından Ocak-Nisan/2022 döneminde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan işkembeler hariç), küçükbaş hayvan deri ve bağırsak ile küçükbaş hayvan sakatatı online satış usulü ile satılacaktır. Başvuru için gerekli belgeler aşağıda yer almakta olup evraklar 29/11/2021 tarihi saat 14: 00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak ve Arşiv İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan, İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına üyelik belgesi, İstekli şirket ise, belgeleri imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu gösteren güncel şirket imza sirküsü; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve nüfuz cüzdanı fotokopisi, Vekaleten ihaleye katılma durumunda; belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noter onaylı vekaletname, vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter onaylı imza beyannamesi. Başvurusu onaylanan gerçek ve tüzel kişilerin e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir. Ön teklifler 01/12/2021 Saat 10: 00 ile 03/12/2021 Saat 16: 00 tarihleri arasında verilecektir. Online satış tarihleri:

Sırttan Düşme Büyükbaş Hayvan Deri İhalesi : 07 Aralık 2021 Salı günü saat 10: 00

Küçükbaş Hayvan Deri İhalesi : 07 Aralık 2021 Salı günü saat 14: 00

Küçükbaş Hayvan Bağırsak İhalesi : 07 Aralık 2021 Salı günü saat 16: 00

Büyükbaş Hayvan Sakatat ve Yan Ürünleri (Hayvansal Yağlar ve Adana Et Kombinası Müdürlüğü tarafından Ocak-Nisan/2022 döneminde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan işkembeler hariç), İhalesi : 08 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10: 00

Küçükbaş Hayvan Sakatat İhalesi : 08 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14: 00

Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Büyükbaş Hayvan Deri Şartnamesi

Büyükbaş Hayvan Sakatat Şartnamesi

Geçici Teminat Tutarları

Küçükbaş Hayvan Deri ve Bağırsak Şartnamesi

Küçükbaş Hayvan Sakatat Şartnamesi

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